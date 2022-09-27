Председатель Российского оскаровского комитета Чухрай заявил, что покидает пост

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай объявил, что покидает пост, передает ТАСС.

Режиссер обратился с письмом к членам Российского оскаровского комитета и заявил, что "руководство Академии (Киноакадемии России. – Прим. ред.) в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар".

Данное решение Чухрай назвал неправомерным и заявил, что с членами комитета не только не посоветовались, но и не уведомили их о решении.

"Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", – подчеркнул в своем обращении народный артист РФ.

Ранее Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ объявила, что в 2022 году Россия не будет выдвигать свою киноленту на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".