Москва онлайн покажет репортаж с закрытого показа комедии "Иван Семенов: Большой поход"

Фото: кадр из фильма "Иван Семенов: Большой поход"; режиссер – Антон Богданов; производство – кинокомпания "Проспект Мира"

23 сентября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ комедии Антона Богданова "Иван Семенов: Большой поход". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма и гостями мероприятия.

"Иван Семенов: Большой поход" – продолжение истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть фильма под названием "Иван Семенов: школьный переполох" была снята по повести советского писателя Льва Давыдычева в 2022 году.

В фильме главные роли исполнили Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и Софья Грузенко.

В прокат кинокомедия выйдет 28 сентября.

Смотрите прямую трансляцию 23 сентября в 16:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.