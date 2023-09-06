Психолог объяснила, на чем построена концепция фильма "Барби"

Фото: кадр из фильма "Barbie"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Universal Pictures

Кинокартина "Барби" – это сатира, которая показывает существующие проблемы в гротескной манере. Фильм не бросает вызова традиционным ценностям, заявила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета "Социальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Даниленко.

"Сказать, что фильм полностью бросает колоссальный вызов традиционным ценностям, такого нет. Он, конечно, гротескный, сделан в стиле комиксов, но в нем, как и в любом материале, заложены свои идеи, которые стоит обдумать и воспринять", – передает ее слова RT.

Психолог объяснила, что фильм больше был рассчитан на взрослую и женскую аудиторию. В самой картине зрителям показывают два мира, то есть реальный мир, где во главе находится комичный образ мужчины, и игрушечный мир "Барби", где всем правят женщины. Это демонстрирует конфронтацию, связанную с гендерными взаимоотношениями.

"Мужские персонажи, эдакие недотепы, изображающие из себя крутых, ведут себя нелепо, им характерны мужланство и смешной мачизм. Гармоничные отношения между женщинами и мужчинами практически не показаны", – объяснила Даниленко.

По словам психолога, женские персонажи в фильме показаны либо как женщины, которые достигают своих целей без мужчин, либо они находятся в подавленном состоянии.

Также в кинокартине есть символизм, который режиссер Грета Гервиг включила в реплики или определенные события. В пример эксперт привела то, что ноги главной героини имеют такую форму, для которой необходима определенная обувь. Это является демонстрацией требований, которые общество выдвигает к женщинам, объяснила Даниленко.

"В конце, когда Барби идет к гинекологу, мы видим, что она хочет понять, кто она такая и разобраться со своей женской сутью. Если говорить о женственности как таковой, женское и женственность не тождественные понятия", – подчеркнула она.

Психолог отметила, что все, что относится к понятию "женское", – это определенные роли, а понятие "женственность" несет в себе понимание предназначения женщин, связанное не с их внешними признаками.

"В современном мире происходит подмена понятий: ярко сексуализированные внешние признаки преподносятся как эталон женственности", – сказала она.

Даниленко выразила мнение, что определенное управление информационными потоками приведет к тому, что маркетинговая компания киноленты или она сама не окажут влияния на детей.

"С момента пика увлечения Барби прошло 20 лет, сейчас это воспринимается не так остро, не все находятся под впечатлением Барби-стандартов. Разговоры о том, что это вредный фильм или игрушка, которую нужно запретить, указывают лишь на социальные страхи. Мы не должны суживать детям пространство социализации и не делать из чего-либо культа", – сказала психолог.

По ее словам, многие женщины, которые находились под влиянием куклы Барби, когда они были детьми, пережили ситуации, связанные с определенными стандартами, которые навязывала игрушка, после чего начали передавать их своим дочерям. Для них кинокартина станет возможностью взглянуть на свои переживания в рамках сатиры, отпустить кумиров и закрыть внутренние гештальты, резюмировала эксперт.

Ранее замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев сообщал, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат из-за того, что они не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ. Сокращение в прокате фильмов голливудских студий положительно влияет на отечественную киноиндустрию, добавил он.

Однако замглавы комитета Госдумы по информационный политике Антон Горелкин ответил ему, заявив, что кинокартины не противоречат указанным целям и задачам.

По его мнению, "Барби" и "Оппенгеймер" лучше тех картин, которым Минкультуры выдало прокатное удостоверение в 2023 году. Он также подчеркнул, что те, кто хотел посмотреть голливудские картины, уже сделали это.



Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут на экраны кинотеатров РФ