10 ноября, 01:00Безопасность
"Мослекторий": Мария Соловьева – о раскрытии преступлений
Как раскрывают преступления, что криминалисты считают доказательством и какие современные методы расследования сейчас применяются? Легко ли найти преступника всего лишь по одной капле крови? Что находится внутри загадочного чемоданчика криминалиста? И можно ли совершить преступление, не оставив следов?
Об этом в проекте "Мослекторий" рассказала начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве Мария Соловьева.
Программа: Мослекторий