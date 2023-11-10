"Мослекторий": Мария Соловьева – о раскрытии преступлений

Как раскрывают преступления, что криминалисты считают доказательством и какие современные методы расследования сейчас применяются? Легко ли найти преступника всего лишь по одной капле крови? Что находится внутри загадочного чемоданчика криминалиста? И можно ли совершить преступление, не оставив следов?

Об этом в проекте "Мослекторий" рассказала начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве Мария Соловьева.