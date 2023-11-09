Москвичам рассказали о погоде 9 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 9 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, в области – от 4 до 9 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что морозы в столице наступят лишь после 17 ноября. По ее словам, начало ноября в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов также предупредил москвичей о ливневых дождях в выходные, 11 и 12 ноября. Он уточнил, что в течение всей недели в городе ожидается облачная погода, однако заморозков ночью не будет.



"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 9 ноября