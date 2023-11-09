Москвичей предупредили о сильных дождях с 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильные дожди ожидаются в столице с 12 ноября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много", – передает ТАСС его слова.

При этом, как отметил синоптик, в ближайшие три дня будет сухо, а температура ожидается на уровне 5–7 градусов.

12 ноября столбики термометров будут показывать 3–8 градусов, уточнил Вильфанд.

Что касается снега, его можно не ждать в ближайшую неделю, резюмировал эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что морозы в столице наступят лишь после 17 ноября. По ее словам, начало последнего месяца осени в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.

В свою очередь, руководителя прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов исключил ночные заморозки в Москве на этой неделе.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 78%