09 ноября, 11:43Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях с 12 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сильные дожди ожидаются в столице с 12 ноября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много", – передает ТАСС его слова.
При этом, как отметил синоптик, в ближайшие три дня будет сухо, а температура ожидается на уровне 5–7 градусов.
12 ноября столбики термометров будут показывать 3–8 градусов, уточнил Вильфанд.
Что касается снега, его можно не ждать в ближайшую неделю, резюмировал эксперт.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что морозы в столице наступят лишь после 17 ноября. По ее словам, начало последнего месяца осени в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.
В свою очередь, руководителя прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов исключил ночные заморозки в Москве на этой неделе.
"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 78%
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