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25 июня, 16:00

Культура

Певец Сергей Мазаев рассказал о своих учителях

Певец Сергей Мазаев рассказал о своих учителях

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Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев рассказал, что ему повезло с учителями и наставниками. По словам исполнителя, он с детства старался дотянуться до уровня мастерства более сильных музыкантов.

Кроме того, жизнь часто сталкивала артиста с неординарными людьми и дарила возможности поучаствовать в интересных проектах, например, в съемках у известного советского режиссера Эльдара Рязанова.

Большое интервью с Сергеем Мазаевым выйдет во вторник, 25 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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