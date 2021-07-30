Каменные топоры возрастом 1,3 млн лет обнаружили в Марокко

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Каменные топоры возрастом 1,3 миллиона лет обнаружила международная группа исследователей в Марокко, сообщает "Мир 24".

Топоры были найдены в карьере на окраине Касабланки. Эта находка отодвинула дату начала ашельской культуры, связанной с предком современного человека Homo erectus, на сотни тысяч лет назад.

Ранее археологи откопали на юго-востоке Турции высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры.

Находятся эти артефакты на территории исчезнувшего города Зевгма. По мнению историков, найденные залы когда-то использовались как столовые.

Специалисты считают, что обнаруженным домом владели влиятельные и богатые люди, много веков назад проводившие там званые обеды.

