Рэпер 6 Dogs покончил с собой

Фото: twitter.com/6dogs

21-летний американский рэпер Чейз Амик, более известный как 6 Dogs, покончил жизнь самоубийством, сообщает "Газета.ру".

Подробности смерти артиста неизвестны. Предполагается, что Амик совершил суицид после продолжительной депрессии – ранее он неоднократно признавался, что перестал получать удовольствие от творчества из-за собственной популярности.

В июле 2020 года 6 Dogs перенес коронавирус, из-за которого ему пришлось приостановить работу над новым альбомом. Из-за этого релиз был отложен на неопределенный срок. Предположительно, он выйдет посмертно.

Чейз Амик начал читать рэп в подростковом возрасте, свой первый оригинальный трек Flossing он загрузил на Soundcloud в 2016 году. Вскоре он набрал десятки тысяч прослушиваний и принес рэперу славу, а также контракт с лейблом Interscope. Главными хитами 6 Dogs стали синглы Flossing и Faygo Dreams.