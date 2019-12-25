Рэпера Bvlly убили в Канаде

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В канадском городе Ошава застрелили 24-летнего рэпера Bvlly, сообщает "Газета.ru".

Все произошло 24 декабря. Смерть молодого человека констатировали прибывшие на место сотрудники полиции. Как отмечается, в совершении преступления пока никого не подозревают.

Bvlly начал хип-хоп-карьеру в прошлом году, выпустив дебютный сингл No Light Bag. В сентябре нынешнего года он представил свой первый альбом Made In Austria.

18 июня 2018 года в Майами погиб рэпер XXXTentacion. К нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. Затем нападавший забрал сумку музыканта и скрылся с места преступления.

В тот же день погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo. Молодого рэпера застрелили в его собственном автомобиле.