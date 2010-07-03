Рэпера Lil Reese ранили в уличной перестрелке

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Рэпер Lil Reese ранен в уличной перестрелке. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает "Газета.ру".

26-летнего Тавареса Тейлора с простреленной шеей подобрал неизвестный и доставил в больницу. Подозреваемые в нападении на исполнителя пока не задержаны.

Ранее Lil Reese признавали виновным в грабеже, нападении и хранении запрещенных веществ.

18 июня 2018 года в Майами погиб рэпер XXXTentacion. К нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. Затем нападавший забрал сумку музыканта и скрылся с места преступления.

В тот же день погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo. Молодого рэпера застрелили в его собственном автомобиле.