Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

11 июля, 19:09
Фото: ТАСС/Zuma/John Walker
Полиция округа Броуард США задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя (XXXTentacion).
По данным телеканала ABC, 22-летнего Майкла Боатрайта изначально задержали из-за подозрений в распространении наркотиков, а затем молодому человеку предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие предполагает, что XXXTentacion убили ради ограбления.
Первого подозреваемого – 22-летнего Дедрика Д. Уильямса – арестовали 21 июня. Его неоднократно задерживали по подозрению в 11 других преступлениях, включая хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие угон и другие.
Рэпер под псевдонимом XXXTentacion, погиб 18 июня в Майами. К нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. Затем нападавший забрал сумку музыканта и скрылся с места преступления.
В тот же день, что и XXXTentacion погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo (Трэвон Смарт). Молодого рэпера застрелили в его собственном автомобиле.
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