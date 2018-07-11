Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Фото: ТАСС/Zuma/John Walker

Полиция округа Броуард США задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя (XXXTentacion).

По данным телеканала ABC, 22-летнего Майкла Боатрайта изначально задержали из-за подозрений в распространении наркотиков, а затем молодому человеку предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие предполагает, что XXXTentacion убили ради ограбления.

Первого подозреваемого – 22-летнего Дедрика Д. Уильямса – арестовали 21 июня. Его неоднократно задерживали по подозрению в 11 других преступлениях, включая хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие угон и другие.

Рэпер под псевдонимом XXXTentacion, погиб 18 июня в Майами. К нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. Затем нападавший забрал сумку музыканта и скрылся с места преступления.

В тот же день, что и XXXTentacion погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo (Трэвон Смарт). Молодого рэпера застрелили в его собственном автомобиле.