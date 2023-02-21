Волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет

Фото: телеграм-канал "Всероссийская федерация волейбола"

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась после ДТП в возрасте 18 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что спортсменка была в одном автомобиле с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2019 года Иваном Осиповым. Волейболист, которому осенью исполнилось 20 лет, скончался в понедельник, 20 февраля.

Екатерина Абрамова родилась в 2004 году. Спортсменка играла за московскую команду ФРПВ, в составе которой дважды участвовала в чемпионате России и трижды – в Кубке России.

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