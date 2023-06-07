Белгородский губернатор сообщил, что на территории Новой Таволжанки противника нет

Вражеских сил нет на территории села Новая Таволжанка Белгородской области, заверил глава региона Вячеслав Гладков. В своем официальном телеграм-канале он опубликовал видео, по кадрам которого можно оценить обстановку в этом населенном пункте.

"Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту. У нас задача простая – это безопасность жителей", – говорится в его публикации.

Губернатор рассказал, что власти региона прикладывают все усилия, чтобы защитить мирных граждан. Однако, по его словам, много проблем еще остаются нерешенными.

Гладков назвал главным преимуществом тот факт, что местные власти честны в отношениях с жителями. Он пообещал, что это не изменится.

Ранее Оперативный штаб региона заявил, что информация о действии вооруженных групп противника на территории Белгородской области не соответствует действительности.

До этого жителям Белгородской области стали поступать звонки, в которых злоумышленники представлялись сотрудниками МВД РФ и предлагали белгородцам самостоятельно задержать якобы проникших диверсантов. Такие звонки поступали не от представителей власти, подчеркнули в Оперштабе.

4 июня в границах Новой Таволжанки пресекли проникновение украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, по предпринявшим попытку проникновения ДРГ нанесли удар, после чего они отступили.



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