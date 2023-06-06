Полицейские эвакуировали более 250 жителей Шебекина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Полицейские вывезли в безопасные места более 250 жителей города Шебекино Белгородской области, который подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Для эвакуации граждан, среди которых немало пожилых людей, используется специальный транспорт. Находясь под огнем противника, стражи правопорядка вывезли в безопасные места уже более 250 человек. С риском для жизни полицейские обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества", – указано в сообщении.

ВСУ выпустили 650 снарядов по Белгородской области за сутки 5 июня. Наибольшее число ударов пришлось на Шебекинский городской округ. Его населенные пункты, включая город Шебекино, села Графовка, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Панков и Стадников, обстреляли 611 раз.

В населенных пунктах наблюдаются значительные повреждения частных домов, коммерческих объектов, промышленного предприятия, рынка, автомобилей, учреждения культуры и других объектов.

Между тем глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг проникновение украинских диверсантов на территорию региона. Он заявил, что многие пытаются набрать популярность, прикрываясь ситуацией в регионе.