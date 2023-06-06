Гладков опроверг присутствие диверсантов на территории Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинских диверсантов на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, сейчас нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая – это безопасность и спокойствие людей", – сказал он в видеообращении.

Ранее власти Белгородской области опровергли информацию о действии вооруженных групп противника на территории региона. Жителям Белгородской области стали поступать звонки, в которых злоумышленники представляются сотрудниками МВД РФ и предлагают белгородцам самостоятельно задержать якобы проникших диверсантов.

ВСУ выпустили 650 снарядов по Белгородской области за сутки 5 июня. Наибольшее число ударов пришлось на Шебекинский городской округ. Его населенные пункты, включая город Шебекино, села Графовка, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Панков и Стадников, обстреляли 611 раз.

В населенных пунктах наблюдаются значительные повреждения частных домов, коммерческих объектов, промышленного предприятия, рынка, автомобилей, учреждения культуры и других объектов.

Помимо этого, в границах Новой Таволжанки пресекли проникновение украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, по предпринявшим попытку проникновения нанесли удар, после чего они отступили.

Минобороны РФ сообщило о попытках украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область