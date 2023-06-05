ВСУ выпустили 650 снарядов по Белгородской области за сутки

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 650 снарядов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наибольшее число ударов пришлось на Шебекинский городской округ. Его населенные пункты, включая город Шебекино, села Графовка, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Панков и Стадников обстреляли 611 раз. В населенных пунктах наблюдаются значительные повреждения частных домов, коммерческих объектов, промышленного предприятия, рынка, автомобилей, учреждения культуры и других объектов.

Помимо этого, в границах Новой Таволжанки пресекли проникновение украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, по предпринявшим попытку проникновения нанесли удар, после чего они отступили.

"В Белгородском районе по селу Нечаевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Пострадавших и повреждений нет", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

На село Драгунское ВСУ сбросили с беспилотников два самодельных взрывных устройства. Повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

В поселке Разумное после падения осколка снаряда ранения получил мужчина, находившийся в момент инцидента в автомобиле. Его госпитализировали для оказания дальнейшей медпомощи.

В результате ударов по Борисовскому, Волоконовскому району, Вауйскому и Грайвороновскому городскому округу никто не пострадал. Обстрел по населенным пунктам велся из минометов. Незначительные повреждения получили частный дом и хозяйственная постройка.



На фоне обстрелов населенных пунктов Белгородской области местных жителей, в частности детей, начали эвакуировать. В Ярославскую область отправили 299 несовершеннолетних жителей региона. Они проведут там около двух месяцев, в течение которых посетят экскурсии и других развлекательные мероприятия.



Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа