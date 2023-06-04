04 июня, 21:12Общество
Белгородский губернатор провел оперштаб
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел оперативный штаб с представителями местных властей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", – написал Гладков.
Ранее Гладков заявил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.
Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным ведомства, диверсанты отошли.
Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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