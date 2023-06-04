Почти 300 детей из Белгородской области эвакуировали в Ярославль

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

299 детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области прибыли в Ярославль, сообщает правительство Ярославской области.

О срочном размещении детей договорились лично ярославский и белгородский губернаторы Михаил Евраев и Вячеслав Гладков.

"Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей", – обратился Евраев к Гладкову в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дети проведут в Ярославской области ближайшие два месяца. Как уточнили власти, возраст детей – от 8 до 17 лет, для них организуют экскурсии, развлечения и полноценный летний отдых.

Кроме того, детям также окажут психологическую помощь. По данным властей, специалисты МСЧ уже приступили к работе.

Накануне ВСУ выпустили более 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу. Жертвами обстрелов стали жительницы Новой Таволжанки и Безлюдовки. Еще двое человек из населенных пунктов получили ранения и были госпитализированы.

В Графовке было зафиксировано 11 ударов со стороны украинской армии, в Безлюдовке – 19, в Муроме – 52, в Зиборовке – 20, в Новой Таволжанке – 102, в поселке Маслова Пристань – 10. Снарядами повереждены административное здание, школа, детский сад, более 60 частных домов и автомобили.

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа