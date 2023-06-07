Ребенок погиб в результате пожара в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возгорание произошло на шестом этаже дома. Кроме того, в результате пожара также есть несколько пострадавших, в том числе несовершеннолетние.

"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установление обстоятельств и причин произошедшего находится под контролем Гагаринской межрайонной прокуратуры. Также сотрудники ведомства контролируют принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее пожар вспыхнул в административном трехэтажном здании в Оружейном переулке в центре Москвы. Позже стало известно о том, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

До этого пожар произошел в складском помещении в Текстильщиках. В МЧС сообщили, что огонь объял здание одноэтажного складского ангара.