Мусор загорелся на территории строящегося ЖК на Каширском шоссе

На территории строящегося жилого комплекса по адресу Каширское шоссе, дом 78, корпус 5, загорелся строительный мусор. Об этом Москве 24 сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 09:44. После прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что горят строительные материалы.

"Принятыми мерами в 10:02 пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.



Видео: Москва 24

Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве

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