10:39Происшествия
Мусор загорелся на территории строящегося ЖК на Каширском шоссе
Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 09:44. После прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что горят строительные материалы.
"Принятыми мерами в 10:02 пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве
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