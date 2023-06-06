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10:39

Происшествия

Мусор загорелся на территории строящегося ЖК на Каширском шоссе

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

На территории строящегося жилого комплекса по адресу Каширское шоссе, дом 78, корпус 5, загорелся строительный мусор. Об этом Москве 24 сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 09:44. После прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что горят строительные материалы.

"Принятыми мерами в 10:02 пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

Видео: Москва 24

Накануне возгорание произошло в Оружейном переулке в Москве. Из-за пожара движение автотранспорта осуществлялось по двум из трех полос. Позже огонь потушили на площади 15 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар в Оружейном переулке в Москве

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