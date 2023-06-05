Сигнал о пожаре в ММКЦ "Коммунарка" оказался ложным – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пожара в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" не было. Сигнал о возгорании оказался ложным, рассказали в ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели сообщили, что в понедельник, 5 июня, в 11:48 им пришло сообщение о возгорании в поселке Коммунарка в доме № 8, строении 6, на улице Сосенский Стан. Однако позже стало понятно, что произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации в корпусе, который еще не был введен в эксплуатацию. Пострадавших нет.

В свою очередь, в столичном Депздраве подтвердили, что никакого пожара не было. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

"Сообщаем, что в одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было", – говорится в публикации.

Все необходимые меры безопасности были соблюдены. Специалисты обследовали здание, чтобы убедиться, что угроза отсутствует. Было принято решение, что персонал может вернуться к работе. В Депздраве подчеркнули, что пациентов в этом корпусе нет.

Ранее крыша Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Находящиеся в трехэтажном здании пациенты были эвакуированы. Пострадавших не оказалось.

В борьбе с огнем участвовали 108 спасателей и 37 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать.



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