Пострадавших при пожаре в Российском центре науки и культуры в Никосии нет

Фото: ТАСС/Андрей Суржанский

В результате пожара в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии никто не пострадал, сообщила директор центра Алина Радченко в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, всех вовремя эвакуировали, сразу же после сообщений о ЧП здание оцепили полиция и пожарные.

"Все приехали своевременно. У меня лично нет беспокойства, что кто-то остался внутри. Никто не пострадал", – заявила она.

Радченко также рассказала, что, по словам очевидцев, у здания РЦНК несколько дней дежурил белый минивэн, который во время ЧП скрылся.

Ранее стало известно, что возгорание в здании Российского центра науки и культуры в столице Кипра ликвидировали. Его причины выясняются.

Сообщалось, что стена и крыша здания загорелись после двух сильных хлопков. Очевидцы сообщали, что пожар произошел после того, как неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.

