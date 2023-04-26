14:50Происшествия
Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии
ТАСС сообщила руководитель центра Алина Радченко.
"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы", – сообщила она.
Территорию здания оцепила полиция, на место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Со слов очевидцев, хлопки с последующим возгоранием произошли после того, как в здание бросили несколько коктейлей Молотова.
До этого пожар произошел в больнице Пекина. Жертвами ЧП стали 29 человек, 71 человека удалось эвакуировать из здания. По факту произошедшего полиция задержала 12 подозреваемых.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!