Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии

В Никосии на Кипре произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры. Об этом ТАСС сообщила руководитель центра Алина Радченко.

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы", – сообщила она.

Территорию здания оцепила полиция, на место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Со слов очевидцев, хлопки с последующим возгоранием произошли после того, как в здание бросили несколько коктейлей Молотова.

До этого пожар произошел в больнице Пекина. Жертвами ЧП стали 29 человек, 71 человека удалось эвакуировать из здания. По факту произошедшего полиция задержала 12 подозреваемых.