Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:11

Происшествия

Пожар произошел в здании ГИБДД в Красноярске

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар случился в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление госавтоинспекции города.

"Произошло возгорание по адресу улица Маерчака, 53 г. Это МРЭО ГИБДД номер один", – говорится в сообщении.

В ведомстве не назвали причины пожара и площадь. Там уточнили, что бланки и другие документы оказались не затронуты. Работа с посетителями осуществляется в других отделениях.

4 июня стало известно о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе Новосибирска. Спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Порядка 130 находящихся в здании незамедлительно эвакуировали.

Открытое возгорание ликвидировали на площади 1 800 квадратных метров в 17:11 (в 13:11 по московскому времени). Позднее пожар полностью устранили. Говорилось, что никто не пострадал. В ликвидации участвовали 108 спасателей и 37 единиц техники.

Названа вероятная причиной пожара в новосибирской больнице

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика