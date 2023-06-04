Открытое горение в больнице в Новосибирске ликвидировали

Фото: МЧС России

Открытое горение в Центральной клинической больнице Новосибирска ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС России.

"Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 800 квадратных метров в 17:11 (в 13:11 по московскому времени)", – говорится в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены 100 спасателей и 33 единицы техники. Пожарные продолжают проливать сгоревшие конструкции.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку. На место пожара прибыл прокурор Советского района Сергей Пустовой.

Как сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание. В здании не вели работ с использованием огня. Установить детальную информацию о причинах пожара планируют после обследования лаборатории.

Пожар в медучреждении начался с возгорания крыши. Спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Порядка 130 находящихся в здании незамедлительно эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.



Центральная клиническая больница загорелась в Новосибирске