Контейнер с дизтопливом загорелся на "Красном Октябре" в Москве

Видео: телеграм-канал Baza

На территории завода "Красный октябрь" в Москве в металлическом контейнере загорелись две емкости с дизельным топливом объемом 200 литров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства отмечает, что горение было открытым, существовала угроза распространения огня. Площадь пожара, предварительно, составляла 6 квадратных метров, над местом поднимался черный густой дым. Сейчас возгорание потушили.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Степень полученных им травм уточняется.

30 мая около 14:00 ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара на складе превысила 3 тысячи квадратных метров.

В 18:40 было объявлено о ликвидации открытого горения. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.



