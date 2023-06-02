16:52Происшествия
Контейнер с дизтопливом загорелся на "Красном Октябре" в Москве
Собеседник агентства отмечает, что горение было открытым, существовала угроза распространения огня. Площадь пожара, предварительно, составляла 6 квадратных метров, над местом поднимался черный густой дым. Сейчас возгорание потушили.
По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Степень полученных им травм уточняется.
30 мая около 14:00 ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара на складе превысила 3 тысячи квадратных метров.
В 18:40 было объявлено о ликвидации открытого горения. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.
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