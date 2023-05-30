Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с медицинским спиртом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе производства медицинского спирта в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В 18:40 объявлена ликвидация открытого горения, пострадавших нет", – уточнили в МЧС.

О возгорании на складе стало известно около 14:00. Площадь пожара составляла порядка тысячи квадратных метров.

В 14:24 спасатели оценили площадь пожара в 2 400 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь распространился на территории размером 3 150 "квадратов".

В 16:02 было объявлено о локализации пожара на площади 3 400 квадратных метров.