30 мая, 19:09Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с медицинским спиртом в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе производства медицинского спирта в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"В 18:40 объявлена ликвидация открытого горения, пострадавших нет", – уточнили в МЧС.
О возгорании на складе стало известно около 14:00. Площадь пожара составляла порядка тысячи квадратных метров.
В 14:24 спасатели оценили площадь пожара в 2 400 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь распространился на территории размером 3 150 "квадратов".
В 16:02 было объявлено о локализации пожара на площади 3 400 квадратных метров.
Склад на производстве медицинского спирта загорелся под Волоколамском
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