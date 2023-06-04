Пожар на площади 1,8 тыс "квадратов" произошел в больнице в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "НГС — новости Новосибирска"

Крыша Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Ликвидация огня продолжается.

В пресс-службе областного Минздрава агентству сообщили, что находящиеся в трехэтажном здании пациенты были эвакуированы. Пострадавших не оказалось.

Минувшей ночью пожар произошел на складе в столичных Текстильщиках. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 50 человек и 13 единиц техники. Позже его удалось ликвидировать.



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