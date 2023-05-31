Пожар в ТЦ "Феникс" в Орехово-Зуеве потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве потушен, сообщает Агентство "Москва".

В 10:15 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а в 12:29 – полностью потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

О пожаре в ТЦ на Парковской улице стало известно утром 31 мая. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48. Позже МЧС РФ сообщило о локализации возгорания, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.