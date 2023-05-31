13:59Происшествия
Пожар в ТЦ "Феникс" в Орехово-Зуеве потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве потушен, сообщает Агентство "Москва".
В 10:15 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а в 12:29 – полностью потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
О пожаре в ТЦ на Парковской улице стало известно утром 31 мая. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48. Позже МЧС РФ сообщило о локализации возгорания, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.
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