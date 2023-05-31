Открытый огонь в ТЦ в подмосковном Орехово-Зуеве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Открытый огонь в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве ликвидировали, сообщает РИА Новости.

Его потушили в 10:15. Сейчас идет проливка помещения. По информации регионального главка МЧС, никто не пострадал.

В 09:47 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров.

О пожаре в торговом центре "Феникс" стало известно в среду, 31 мая. Объект расположен на Парковской улице, 15. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств инцидента в здании ТЦ.

