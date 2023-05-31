Возгорание в подмосковном ТЦ "Феникс" локализовали на площади 80 "квадратов"

Спасателям удалось локализовать возгорание в торговом центре, расположенном в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Возгорание началось на втором этаже здания. Площадь пожара – 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

О пожаре в торговом центре "Феникс" стало известно в среду, 31 мая. Объект расположен на Парковской улице, 15. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств инцидента в здании ТЦ.