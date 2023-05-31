10:13Происшествия
Возгорание в подмосковном ТЦ "Феникс" локализовали на площади 80 "квадратов"
телеграм-канале МЧС России.
"Возгорание началось на втором этаже здания. Площадь пожара – 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
О пожаре в торговом центре "Феникс" стало известно в среду, 31 мая. Объект расположен на Парковской улице, 15. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48.
Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств инцидента в здании ТЦ.
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