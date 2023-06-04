Оперативные службы ликвидировали пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 17:11 (13:11 по московскому времени) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (18:47 по московскому времени) полная ликвидация", – указано в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал в результате пожара. В ликвидации участвовали 108 спастелей и 37 единиц техники.

Пожар в медучреждении начался с возгорания крыши. Спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Порядка 130 находящихся в здании незамедлительно эвакуировали.

Открытое возгорание ликвидировали на площади 1 800 квадратных метров в 17:11 (в 13:11 по московскому времени).

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