Пожар произошел в Оружейном переулке в Москве

Пожар вспыхнул в административном трехэтажном здании в Оружейном переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 14:04. На территории происшествия работают пожарно-спасательные группы. Площадь возгорания уточняется.

В столичном Дептрансе заявили, что огонь вспыхнул по адресу Оружейный переулок, дом 13, строение 1.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в телеграм-канале департамента.

Автомобилистов призвали выбирать маршруты объезда. Движение ограничено до одной полосы из трех.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара. По данным надзорного органа, огонь вспыхнул на втором этаже.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Красноярске. Уточнялось, что бланки и иные документы оказались не затронуты.