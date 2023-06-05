Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:47

Происшествия

Пожар произошел в Оружейном переулке в Москве

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар вспыхнул в административном трехэтажном здании в Оружейном переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 14:04. На территории происшествия работают пожарно-спасательные группы. Площадь возгорания уточняется.

В столичном Дептрансе заявили, что огонь вспыхнул по адресу Оружейный переулок, дом 13, строение 1.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в телеграм-канале департамента.

Автомобилистов призвали выбирать маршруты объезда. Движение ограничено до одной полосы из трех.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара. По данным надзорного органа, огонь вспыхнул на втором этаже.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Красноярске. Уточнялось, что бланки и иные документы оказались не затронуты.

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика