В Белгородской области сообщили о нанесении более 500 ударов ВСУ по региону

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако в результате падения осколков повреждения получили три автомобиля.

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Также он сообщил, что ВСУ выпустили в Белгородском районе по селу Журавлевка 33 артиллерийских снаряда. Кроме того, дважды атаковал дрон-камикадзе. Повторные повреждения получили пять домовладений.

В селах Лозовом и Нечаевка зафиксировали по три и восемь артиллерийских прилетов соответственно. В селе Драгунском противник дважды сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотников. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет.

В селе Таврово-8 российская система противовоздушной обороны сбила два дрона противника. В результате работы ПВО в поселке Разумном осколками повреждены кровля одного домовладения и один автомобиль.

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В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. В Волоконовском районе четыре минометных снаряда выпустили по хутору Старому. В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. В результате повредилась газовая труба. Газовая служба в связи с этим решила перекрыть газ на нескольких улицах – под отключение попало 74 абонента.

Противник дважды сбросил взрывное устройство с беспилотников в районе поселка Горьковского. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. По окраинам села Сподарюшино противник выпустил шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нигде нет.

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По Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилоиников. Обошлось без пострадавших.

В городе Шебекино удары противник нанес преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства.

Село Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – всего было 16 прилетов. В результате в одном домовладении выбиты окна. По селу Муром ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов. Повреждения получили три домовладения – там повреждены фасады и выбиты окна.

В поселке Новая Таволжанка зафиксировали 57 прилетов. В результате повредилось 10 домовладений. По хутору Гордюшкин и селу Сурково выпустили по девять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что за сутки 4 июня украинские военные выпустили по Белгородской области 650 снарядов. Порядка 611 раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате обстрела погибли две женщины.



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