15:44Происшествия
Над Белгородом сработала система ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
По его словам, осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. Информация по повреждениям уточняется. Губернатор отметил, что пострадавших нет.
Ранее украинские войска нанесли удары по Новой Таволжанке в Белгородской области, выпустив 70 ракет из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
До этого при обстреле населенных пунктов Безлюдовка и Новая Таволжанка погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы для наблюдения специалистами.
Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области
Читайте также