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15:44

Происшествия

Над Белгородом сработала система ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. Информация по повреждениям уточняется. Губернатор отметил, что пострадавших нет.

Ранее украинские войска нанесли удары по Новой Таволжанке в Белгородской области, выпустив 70 ракет из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

До этого при обстреле населенных пунктов Безлюдовка и Новая Таволжанка погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы для наблюдения специалистами.

Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области

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