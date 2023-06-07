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Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора они обсудили актуальные вопросы многопланового сотрудничества двух государств, в частности, меры по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, а также реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики.

Кроме того, российских президент и наследный принц Саудовской Аравии рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. Обе стороны дали высокую оценку уровню кооперации в рамках "ОПЕК плюс" и отметили важность достигнутых договоренностей во время недавней министерской встречи в Эр-Рияде.

В заключение были затронуты различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций, а также было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Владимир Путин также провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого назвал диверсию на Каховской ГЭС варварским преступлением Киева.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта, а также коснулись вопросов российско-турецкого сотрудничества.

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