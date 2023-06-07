Путин допустил рост ВВП РФ до 2% по итогам 2023 года

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Владимир Путин сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырастет на 1–2% по итогам 2023 года. Об этом пишет RT со ссылкой на приветствие президента участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

Лидер РФ отметил, что, по оценкам специалистов, в текущем году мировая экономика продолжит замедление. Он призвал максимально использовать возможности, открывающиеся в связи с этим.

Также президент призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Вместе с этим он подчеркнул, что в списке приоритетов также есть стимулирование рынка труда.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года. Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков назвал событие одним из самых важных в мире.

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