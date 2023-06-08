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Рогов сообщил о массированном ударе ВСУ по городу Токмак в Запорожской области
Фото: depositphotos/trekandshoot
Украинские войска проводят массированный обстрел по городу Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Предварительно, боевики ВСУ производят обстрел из РСЗО HIMARS.
"По оценкам наших воинов и местных жителей – моих земляков, такого массированного удара по городу не было за все время проведения СВО", – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что Токмак является одной из ключевых точек обороны на запорожском направлении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе на территории Херсонской области.
До этого под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области.
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