Рогов сообщил о массированном ударе ВСУ по городу Токмак в Запорожской области

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Украинские войска проводят массированный обстрел по городу Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Предварительно, боевики ВСУ производят обстрел из РСЗО HIMARS.

"По оценкам наших воинов и местных жителей – моих земляков, такого массированного удара по городу не было за все время проведения СВО", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Токмак является одной из ключевых точек обороны на запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе на территории Херсонской области.

До этого под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области.

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