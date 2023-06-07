20:15Происшествия
Заповедный лес загорелся в Херсонской области из-за обстрела ВСУ
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Лес загорелся в заповеднике на Кинбурнской косе на территории Херсонской области. Пожар произошел в результате обстрелов со стороны Украины. О происшествии рассказал замглавы администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол.
"Загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе, это произошло в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны", – передает РИА Новости его слова.
Тистол еще в мае сообщал о том, что 40% заповедных лесов были уничтожены в результате атак со стороны украинских боевиков.
Ранее после обстрела со стороны ВСУ один человек скончался в населенном пункте Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. Кроме того, от разрыва украинского снаряда травмы получила местная жительница. Ее госпитализировали, уточнили в местной администрации.
Позднее энергетический объект загорелся в Белгородском районе из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Потребителей от энергосети не отключали.
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