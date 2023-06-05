Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа

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Боевые действия возобновились вблизи Времевского выступа в Запорожской области, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера", – говорится в его публикации.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук рассказал, что Вооруженные силы РФ огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад Украины на краснолиманском направлении и заставили их личный состав рассеяться по лесу.

Авиацией группировки были уничтожены опорные пункты, а также сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ вблизи восьми населенных пунктов.

До этого стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться на запорожском направлении. По словам Рогова, в атаке принимали участие не только бойцы ВСУ, но и наемники из Польши. Украинские силы вклинились на 400 метров в глубину фронта, но понесли потери и были откинуты с занятых позиций.



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