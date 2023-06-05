Подразделения трех бригад Украины рассеялись по лесу из-за огня артиллерии России – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад Украины на краснолиманском направлении и заставили их личный состав рассеяться по лесу. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук.

"В результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве", – приводит его слова РИА Новости.

Авиацией группировки были уничтожены опорные пункты, а также сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ вблизи восьми населенных пунктов.

Савчук также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы была обнаружена позиция американской гаубицы М777. Она была уничтожена расчетом беспилотника-камикадзе "Ланцет".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона и потеряли более чем 250 человек личного состава, а также 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.



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