Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ использовали расчет "Гиацинта" на запорожском направлении для ликвидации самоходной артиллерийской установки ВСУ, из которой вражеские войска обстреливали мирное население. Об этом сообщил командир расчета, слова которого приводит РИА Новости.

"Сегодня мы получили цель – самоходная артиллерийская установка, которая вела огонь по населенным пунктам. <…> Данное орудие используется для контрбатарейной борьбы. Цель поражена", – рассказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов сообщил, что военнослужащие ВС РФ ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя.

Дронами-камикадзе "Ланцет" были ликвидированы артиллерийская установка, бронированная машина и автомобиль ВСУ. Артиллерия группировки "Восток" уничтожила склад боеприпасов украинских сил и поразила опорные пункты противника. Подполковник также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились гаубицы "Д-30" и "Мста-Б".



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