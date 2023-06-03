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06:05

Политика

Авиация ВКС России поразила командный пункт ВСУ в районе Северска в ДНР – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация группировки войск "Юг" поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск", – приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что артиллерия группировки нанесла огневое поражение опорным пунктам украинских сил в районе Богдановки и Котельников. Кроме того, огнем артиллерии были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Уманское и Победа.

Российский спецназ также уничтожил четыре группы украинской пехоты и один опорный пункт ВСУ, резюмировал Астафьев.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по пунктам временного размещения 1-й бригады специального назначения Украины. Кроме того, военные РФ пресекли пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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