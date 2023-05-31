Российские летчики ударили по первой бригаде спецназначения Украины – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация ударила по пунктам временного размещения 1-й бригады специального назначения Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", – цитирует его РИА Новости.

На купянском направлении российские военные, обнаружив два минометных склада украинской армии, ударили по ним из гаубиц "Акация" и "Мста-С". Около населенных пунктов Лозовая и Западная огнем ликвидированы гаубицы Д-20 и Д-30.

Помимо этого, в ходе выполнения задач спецоперации военные РФ пресекли пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях.

До этого российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). ВСУ потеряли до 65 человек, а также три военных автомобиля и две гаубицы. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали более 140 украинских военных.

