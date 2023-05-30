ВС РФ пресекли деятельность украинских ДРГ в районе Харьковской области и ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российский стороны предотвратили деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", – поделился он.

По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили до 65 человек, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали более 140 военных Украины на южнодонецком и запорожском направлениях. Вместе с этим ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у населенного пункта Владимировка в ДНР. На донецком направлении российские солдаты нейтрализовали 145 военнослужащих Украины, добавили в ведомстве.

Вместе с этим Конашенков поделился, что ВС РФ нанесли удары по украинским центрам принятия решений. Там западные спецслужбы разрабатывали планы террористических атак на Россию, уточнил он. По словам представителя Минобороны, ударами российской армии все цели были поражены.