Медведев назвал британских чиновников законной военной целью России

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Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться Россией в качестве законной военной цели, поскольку Соединенное Королевство де-факто принимает участие в вооруженном конфликте с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.



Политик напомнил, что британские власти оказывают поддержку Украине, поставляя ей вооружения и технику. Такие действия, по словам Медведева, можно расценивать как участие в конфликте с РФ.

"В таком случае любой из ее должностных лиц может рассматриваться как законная военная цель", – написал Медведев на своей странице в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Великобритания могла участвовать в планировании и сопровождении террористических актов в РФ. По ее словам, британские власти вместе с украинскими также занимаются в РФ разведывательной деятельностью. После атаки на корабль Черноморского флота посла Великобритании в РФ вызвали в МИД.

