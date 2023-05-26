18:28Политика
В МИД РФ не исключили участие Британии в планировании терактов против России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Великобритания могла участвовать в планировании террористической деятельности против России, заявили в МИД РФ.
"Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации", – сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Как напомнила Захарова, посол Великобритании в РФ была вызвана в МИД после сообщения Минобороны о причастности британских спецслужб к террористической атаке, совершенной 29 октября 2022 года на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Впоследствии МИД РФ представило британскому послу доказательства осуществления акций против флота РФ.
Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритания передала крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Киеву для ударов по российским городам.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал Лондон вечным врагом России.
В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow
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