В МИД РФ не исключили участие Британии в планировании терактов против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Великобритания могла участвовать в планировании террористической деятельности против России, заявили в МИД РФ.

"Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации", – сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как напомнила Захарова, посол Великобритании в РФ была вызвана в МИД после сообщения Минобороны о причастности британских спецслужб к террористической атаке, совершенной 29 октября 2022 года на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Впоследствии МИД РФ представило британскому послу доказательства осуществления акций против флота РФ.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритания передала крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Киеву для ударов по российским городам.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал Лондон вечным врагом России.