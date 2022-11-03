Посол РФ заявил о передаче Британии доказательств связи Лондона с ВСУ

Фото: YouTube/Минобороны России

Россия передала послу Британии в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Москва обладает доказательствами подготовки и осуществления акций против флота РФ.



Келин пообещал опубликовать переданные доказательства в скором времени.

Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Позже в Минобороны РФ заявили, что удары по судам нанес Киев под руководством Великобритании. Специалисты проанализировали навигационные модули, которые были установлены на беспилотниках. Эксперты восстановили память устройств и установили, что БПЛА запустили с побережья в районе Одессы.



Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!