03 ноября, 23:11Политика
Посол РФ заявил о передаче Британии доказательств связи Лондона с ВСУ
Фото: YouTube/Минобороны России
Россия передала послу Британии в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.
По его словам, Москва обладает доказательствами подготовки и осуществления акций против флота РФ.
Келин пообещал опубликовать переданные доказательства в скором времени.
Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Позже в Минобороны РФ заявили, что удары по судам нанес Киев под руководством Великобритании. Специалисты проанализировали навигационные модули, которые были установлены на беспилотниках. Эксперты восстановили память устройств и установили, что БПЛА запустили с побережья в районе Одессы.
Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ
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