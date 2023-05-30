МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться вербовке спецслужб Великобритании

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Министерство иностранных дел РФ призвало иностранцев не поддаваться на вербовку спецслужб Великобритании, которые ищут "расходный материал" для участия в украинском контрнаступлении. Об этом сообщается на сайте российского МИД со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Дипломата попросили оценить вакансию в британской системе о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в контрнаступлении Украины.

"Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны. О том, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, мы знаем уже давно", – заявила Захарова.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Харьков и окрестности начали прибывать группировки, состоящие из иностранных солдат. По его словам, больше всего они говорят на английском и польском языках. Помимо этого, было слышно наречие немцев, французов и испанцев.